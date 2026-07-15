Милонов сказал, что не так с теми, кого беспокоят голые манекены: «Надо поглубже в себя посмотреть»

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов назвал абсолютной глупостью идею штрафовать магазины за неодетых манекенов. В беседе с Агентством городских новостей « Москва » он заявил, что человека, которого действительно беспокоят голые манекены, это характеризует не с лучшей стороны.

По его словам, ему тревожно представить, чтобы кто-то всерьез переживал на этот счет, и с такими «чудиками», как он выразился, нужно разбираться, заглянув поглубже в себя. Милонов подчеркнул, что в России каждый имеет право высказываться, но данное предложение никто всерьез не рассматривает.