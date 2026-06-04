Мин-Чи Ко: Apple отказалась от Vision Pro и Vision Air, вместо них выйдут ИИ-очки в 2027 году

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко в своем X сообщил, что Apple решила отказаться от продолжения гарнитуры Vision Pro, а также от более доступной версии Vision Air. По его данным, такое решение принял Джон Тернус, который в скором времени возглавит компанию. Причиной стали низкие продажи устройств дополненной и виртуальной реальности.

Вместо этого Apple направит ресурсы на разработку очков с искусственным интеллектом без экрана. По словам Ко, проект обладает большим массовым потенциалом и может выйти в 2027 году. Следом, не ранее 2029-го, компания планирует представить очки с дисплеями. Возвращение к линейке Vision Pro в будущем не исключается, но произойдет это еще очень не скоро.

Напомним, провальная гарнитура Apple появилась на рынке в феврале 2024 года, а осенью 2025-го была представлена версия с новым процессором. В рознице устройство оценивалось в 3500 долларов — примерно 260 тысяч рублей.