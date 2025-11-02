Миндаль, кешью и грецкие орехи доказали свою пользу для сердца и сосудов

Ученые Школы общественного здравоохранения Университета Лома-Линда проанализировали данные исследования Adventist Health Study 2, в котором участвовали более 80 тыс. взрослых из США и Канады. Участники на протяжении более десяти лет предоставляли сведения о рационе, включая употребление арахиса, миндаля, кешью, грецких орехов и арахисовой пасты, сообщает Новосвят со ссылкой на EatingWell.

Анализ показал, что регулярное включение орехов в рацион снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 14%, а от ишемической болезни сердца — на 19%. Наибольший эффект отмечен у тех, кто часто употреблял миндаль, кешью и грецкие орехи: для них риск смерти от сердечных болезней был ниже на 17%, а от ишемической болезни сердца — на 27% по сравнению с людьми, которые редко ели орехи.

Исследователи отметили, что польза наблюдалась во всех группах участников, регулярно включавших орехи в питание.

Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье спасли ребенка с опасным нарушением ритма сердца.