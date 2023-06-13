Инспекторы гостехнадзора Минэкологии Подмосковья выявили четыре правонарушения в эксплуатации самоходной техники

Четыре правонарушения в сфере эксплуатации самоходной техники удалось выявить инспекторам гостехнадзора в Подмосковье, сообщили в областном Минэкологии.

Так, в Коломне инспекторы обнаружили признаки изменения маркировки мотовездехода, рассказал глава министерства Тихон Фирсов. Подобный случай также зафиксировали в Дмитрове, добавил он. По словам министра, материалы дел переданы в Управление МВД по обоим округам. После этого сотрудники МВД проведут проверку. Тихон Фирсов также сообщил о двух попытках граждан предъявить поддельные документы на транспорт в Одинцово. Информацию об этом также передали в УМВД по округу.

Ранее в Минэкологии региона сообщали, что в Подмосковье продолжается работа в рамках проекта модернизации предприятий-загрязнителей.