Минфин: Ушедшие из РФ иностранные компании должны вновь приобрести бизнес

В Министерстве финансов Российской Федерации не увидели смысла в введении дополнительного налога для компаний, ушедших из нашей страны, но захотевших вернуться.

Министерство финансов Российской Федерации, согласно информации, которую опубликовало агентство «РИА Новости», выразило свою точку зрения относительно введения дополнительного налога для иностранных компаний, которые покинули Россию, но теперь желают вернуться. Там пришли к выводу, что такая мера практически бессмысленна. Вместо этого Минфин предлагает компаниям приобрести активы по текущей стоимости на рынке.

Также стало известно, что Министерство финансов приветствует инвесторов, которые готовы вернуться, но не ведет оценку числа компаний, что могут потенциально прийти назад. Так подчеркнул Иван Чебесков, являясь директором департамента финансовой политики Министерства финансов.