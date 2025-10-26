Минимальная выплата по больничному изменится

Минимальная дневная выплата по больничному листу в 2026 году составит от ₽873 до ₽967 без учета районных коэффициентов. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

По его словам, размер выплат напрямую связан с минимальным размером оплаты труда. В 2026 году МРОТ вырастет на 20,7%, что приведет к пропорциональному увеличению минимальных сумм по больничным.

Сейчас минимальная выплата за 1 день больничного составляет ₽723 при 31-дневном месяце, ₽748 при 30 днях и ₽801 в феврале. После индексации, запланированной на 2026 год, эти значения увеличатся.

Ляшок отметил, что МРОТ влияет прежде всего на выплаты, связанные с трудовыми отношениями. К ним относятся не только больничные, но и отпускные, а также пособия по уходу за ребенком.

Минимальный размер оплаты труда устанавливает нижний предел заработной платы за месяц. В 2026 году он составит ₽27 093, что превысит текущий уровень на 20,7%. Повышение затронет более 4,5 млн работающих граждан, особенно в регионах, где зарплаты привязаны к МРОТ.

