Мининформ Белоруссии признало продукцию Телеграм-канала Двач экстремистской

Министерство информации Белоруссии внесло в список экстремистской продукции Телеграм-канал "Двач" и ряд других ресурсов. Об этом информирует официальный портал ведомства.

По данным официального сайта Министерства информации, продукция телеканала была включена в "Республиканский список экстремистских материалов" на основании судебного решения, вынесенного Борисовским районным судом Минской области 2 сентября. Согласно статье 314 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, данное решение "должно быть исполнено немедленно".

Суды в начале сентября признали экстремистскими материалы некоторых интернет-ресурсов, включая Telegram-каналы "Telegram Беларусь", "Орг BY", "Libertas Belarus NRW" и другие.

Распространение ссылок на ресурсы, признанные экстремистскими, и пересылка таких ссылок может повлечь административную ответственность с возможным лишением свободы до 15 суток за каждый факт нарушения, а также конфискацией используемого устройства. За любое содействие этим ресурсам, включая предоставление информации, интервью или иную поддержку, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.