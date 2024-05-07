Мининвест Подмосковья изучил опыт подготовки кадров в Китае

«Колледж выпускает порядка 500 студентов в год, значительная часть из них целенаправленно идет работать на автопром города. Обучение длится три года: на втором курсе студенты проходят дуальное обучение, совмещая теорию и практику, а на третьем полностью переходят к работе на заводе будущего работодателя», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.