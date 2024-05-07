Мининвест Подмосковья изучил опыт подготовки кадров в Китае
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Делегация Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области изучила опыт подготовки кадров в технологическом колледже в городе Уху в Китае, в учреждении готовят специалистов для промышленного сектора города, включая крупную автомобильную компанию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Колледж выпускает порядка 500 студентов в год, значительная часть из них целенаправленно идет работать на автопром города. Обучение длится три года: на втором курсе студенты проходят дуальное обучение, совмещая теорию и практику, а на третьем полностью переходят к работе на заводе будущего работодателя», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она уточнила, что в индустриальных парках региона также планируется строительство колледжей, поэтому опыт Китая представляет интерес для Подмосковья. В ведомстве добавили, что в Московской области также хотят возвести четыре новых государственных индустриальных парка — в Дмитровском, Ленинском, Одинцовском и Раменском округах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.