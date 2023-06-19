Министерство обороны поделилось кадрами поражения танка Leopard немецкого производства

Операторы беспилотного летательного аппарата осуществили корректировку огня, чем обеспечили его точность. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

В своих социальных сетях Минобороны Российской Федерации выложили видео, на котором наглядно показано, как российский беспилотник вывел из строя западную военную технику. В частности, это был Leopard – танк, который поставлен немцами специально для Вооруженных сил Украины.

БПЛА ВС РФ представлял из себя дрон-камикадзе, с которого и велась сама съемка. Танк ликвидирован на Запорожском направлении. В кадре отчетливо видно, что цель настигается и уничтожается предельно быстро. Ранее ведомство поделилось тем, что бронетанковая техника ВСУ была уничтожена российскими артиллеристами.