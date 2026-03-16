Крымская весна в Подмосковье: как полуостров изменил жизнь страны за 12 лет

Вся страна готовится встретить дату, которая перевернула историю. 18 марта исполняется 12 лет с момента подписания договора о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Московская область не останется в стороне — праздничные мероприятия охватят десятки городов. Об этом сообщает REGIONS .

Ровно 12 лет назад, 18 марта 2014 года, в Кремле поставили подписи под документом, закрепившим волю жителей полуострова. За два дня до этого на референдуме подавляющее большинство крымчан высказались за возвращение на историческую родину. То решение назвали восстановлением справедливости — полуостров впервые вошел в империю при Екатерине II, а в 1954-м оказался передан Украине.

С тех пор регион изменился до неузнаваемости. Цифры говорят сами за себя: собственные доходы бюджета Крыма в 2025 году достигли рекордных ₽124,7 млрд. Турпоток бьет максимумы, безработица пошла на спад, дороги и курорты обновляются на глазах. Неудивительно, что мягкий климат и живописные пейзажи по-прежнему манят отдыхающих со всей страны.

В сам праздник на полуострове развернется настоящий марафон. Симферополь и Севастополь примут концерты звезд эстрады, митинги и автопробеги. Ярмарки, выставки и церемонии возложения цветов пройдут во всех городах. Подмосковье не отстает: в школах области уже готовят классные часы и уроки истории, а библиотеки и дома культуры приглашают на лекции и книжные выставки, исторические вечера, и встречи с очевидцами событий «Крымской весны».

Ранее стало известно, что парки Коломны станут площадкой для интересного квеста приуроченного «Крымской весне».