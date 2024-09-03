Министр благоустройства Подмосковья осмотрел городские пространства Городского округа Пушкинский

Михаил Хайкин лично побывал на объектах и оценил ход ведения работ по облагораживанию уличных территорий. Также в обходе принимал участие глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Вместе они посетили места, которые нуждались или нуждаются в благоустройстве.

Совсем скоро местные жители не узнают городской округ, ведь он с каждым годом становится только лучше! В этом году особое внимание уделили его центральной части. Работы здесь ведутся и по сей день, однако они уже находятся на финальной стадии.

Первым на очереди был микрорайон Дзержинец — объезд территорий начался именно с него. Тут продолжается капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, по итогам которого, они будут выглядеть еще лучше. Также здесь запланировано создание фасадной подсветки, необходимой в ночное время суток.

Глава Городского округа Пушкинский вместе с Министром благоустройства Московской области осмотрели одно из самых значимых мест для всех местных жителей — мемориальный комплекс «Скорбящая мать». Его территорию планируют обустроить в ближайшем будущем. Как минимум, работы про проектированию назначены на следующий год, а реализация проекта — на 2026 год.

Вместе с тем, реконструкция Московского проспекта почти подошла к концу. Михаил Хайкин и Максим Красноцветов оценили текущее состояние объекта, пройдя по обновленному тротуару. Сейчас здесь идут финальные работы по укладке плитки вдоль проезжей части.

Объезд территорий в рамках рабочей встречи завершился на Советской площади. По ее итогам глава Городского округа Пушкинский поблагодарил министра благоустройства Подмосковья за особое внимание к территориям, а также за реализацию масштабных проектов.