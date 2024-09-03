Министр благоустройства Подмосковья поздравил учащихся новой школы Г.о. Пушкинский с Днем знаний

В Городской округ Пушкинский прибыл министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, чтобы поздравить учеников Образовательного комплекса No 2 с началом учебного года.

Состоялось торжественное открытие новой школы в микрорайоне Заветы Ильича, рассчитанной на 550 мест. Для школьников обустроили современные учебные классы, лаборантские, актовый зал и библиотечно-информационный центр. Для занятий физической культурой разместили два спортивных зала с комфортабельными раздевалками и тренерскими. В учебном заведении с учетом всех санитарных требований будет функционировать помещение пищеблока с обеденным залом. На прилегающей территории расположено физкультурно-спортивное ядро и площадка, предназначенная для проведения общешкольных мероприятий.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

«Пройден большой путь — рад видеть результат! Напомню, капсулу на месте будущей школы заложили при участии Заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой и Губернатора Московской области Андрея Воробьева 31 мая 2022 года», — отметил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Дети с особенным интересом знакомились с новой школой. Позитивные перемены мотивируют школьников хорошо учиться и быть активными. Во время торжественной линейки ученикам 1-4 классов передали мороженое от Губернатора Московской области.