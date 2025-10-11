Министр Чечни Дудаев обратился к ЦБ из-за голосования за банкноту

Чеченский министр направил обращение в адрес Центробанка в связи с проводимым голосованием за изображение на новой банкноте. Об этом также сообщил РБК , приводя слова Ахмеда Дудаева.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил о массовой поддержке жителями республики варианта с комплексом «Грозный-Сити». По его словам, после того как этот символ начал лидировать с существенным отрывом, ЦБ стал ограничивать доступ к некоторым платформам для голосования.

Чеченский министр отметил, что первоначально голосование проходило через несколько онлайн-сервисов, включая Госуслуги и популярные социальные сети. Однако когда за «Грозный-Сити» начала поступать особенно активная поддержка, некоторые из этих площадок перестали быть доступными.

Дудаев напрямую обратился к Центробанку, подчеркнув, что чеченцы не против символов других регионов, но хотят видеть на купюре свою достопримечательность.

Ранее в Подмосковье предложили свой символ для общероссийской купюры.