Министр культуры и туризма Подмосковья и глава Одинцовского округа открыли в парке «Раздолье» центр «Зоотеррий»

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с детьми участников СВО открыли центр «Зоотеррий» в парке «Раздолье». С 5 октября центр принимает всех желающих посетителей.

Проект «Зоотеррий» выполняет одновременно опции зоопарка и экспозиционно-просветительского центра. Открытие гостевого «Зоодома» —первая часть проекта — уже полностью реализована. Два цирковых попугая Фараон и Челси стали первыми постояльцами и оценили преимущества жизни в центре.

«Зоотеррий» — это дом для животных с необычными историями судеб. В частности, цирковых пенсионеров, зверей, которых спасли от браконьеров или тех, кому было суждено по воле случая оказаться в эпицентре страшных событий. Так, в скором времени новыми обитателями станут волки из Мариуполя. Для каждого зверя обустраивают индивидуальные вольеры с домиками, в которых в зимний период обитателям центра будет тепло и уютно.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Одинцово ]

«Эти животные очень сильно привыкают к людям, искренне любят их, можно сказать, не могут без них жить», — рассказала на открытии автор и руководитель проекта «Зоотеррия», лауреат премии Правительства России, постановщик цирковых шоу Дарья Костюк.

Проект реализован при поддержке правительства Подмосковья, АНО «МосОблПарк» и Одинцовского городского округа.

«Парк «Раздолье» является образцовым примером современной культурно-развлекательной инфраструктуры для юных и взрослых посетителей. Парки Подмосковья, в первую очередь, ориентированы на семейный досуг. Здесь мы открываем уникальный экспозиционно-просветительский центр — «Зоотеррий». Для нас важно, что первыми посетителями нового пространства стали именно дети семей участников СВО», — рассказал Василий Кузнецов.

Глава муниципалитета Андрей Иванов также обратил внимание на важность реализации подобных проектов.

«Для Одинцовского округа это очень приятное событие. Парк «Раздолье» мы открыли пять лет назад, в июле 2019 года — и с тех пор он постоянно развивается, здесь каждый год появляется что-то новое. «Зоотерий» — уникальный проект: одновременно небольшой зоопарк и познавательный центр. И я считаю, что основная его функция — как раз просветительская», — отметил глава Одинцовского округа.

На открытии «Зоотеррия» присутствовали известные дрессировщики: народный артист РФ Аскольд Запашный, художественный руководитель театра «Уголок дедушки Дурова», народный артист РФ Юрий Дуров, заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев. Гости солидарны во мнении, что подобные проекты особенно значимы.

«Как люди, всю жизнь занимающиеся животными, мы хотим, чтобы у них был дом после того, как они заканчивают свою карьеру. Поэтому стараемся участвовать во всех проектах, которые нацелены на помощь животным. Мы продвигаем формат «человек вместе с животными», и «Зоотеррий» соответствует ему как нельзя лучше», — выразил уверенность Аскольд Запашный.

Приглашенные гости мероприятия вместе с детьми осмотрели территорию «Зоотеррия». Реализация второй части проекта позволит проживать в центре в уютных жилищах козам, оленям, белкам, зайцам, волкам, лисам и енотовидным собакам. Для посетителей будут предложены экскурсии, во время которых им поведают об интересных фактах из жизни зверей. В случае индивидуального посещения будет предложена услуга аудиогида.