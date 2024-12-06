Литве не стоит отменять русскую культуру. Ее необходимо отделять от политики. Так считает Шарунас Бирутис, глава министерства культуры этой страны. Он заявил об этом изданию ELTA.

Он сообщил, что в Литве прекрасно понимают: Кремль не стоит приравнивать ко всему русскому народу. Большое количество русских проживает в республике, и на всех них не надо ставить клеймо.

«Накладывать сразу негативное клеймо на их национальность и культуру, я считаю, абсолютно неправильно, неадекватно, и политикам не следует так поступать», — указал Бирутис.

Он добавил, что Россия тысячелетиями была соседом Литвы и останется им в будущем.

Ранее сообщалось, что правительство Киргизии не стало переименовывать те населенные пункты в стране, которые носят русские названия. По мнению властей, такие наименования являются историческими, и их стоит сохранить для подчеркивания национальной идентичности и многонационального наследия страны.