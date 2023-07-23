Министр обороны ФРГ Писториус испугался лететь в Ирак из-за протестов против сжигания Корана

Запланированный на воскресенье, 23 июля, визит в Багдад главы Бундесвера Бориса Писториуса отменен по соображениям безопасности. Как пишет Spiegel, причиной тому стали вспыхнувшие накануне в Ираке протесты недовольных сжиганием священного мусульманского писания в Швеции и Дании.

В минувшую пятницу, 12 июля, активисты движения «Датские патриоты» сожгли перед иракским посольством в Копенгагене Коран, а также государственный флаг Иракуа, выложив все происходящее в соцсети.

Как пишет издание, Писториус намеревался встретиться в понедельник встретиться с немецкими солдатами, что служат там в рамках миротворческой миссии НАТО. Кроме того, министр обороны ФРГ запланировал встречу в Багдаде со своим иракским коллегой.