Министр обороны Италии Крозетто прибыл с официальным визитом на Украину

В четверг, 16 января, в Киев с официальным визитом прибыл министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу итальянского оборонного ведомства.

«В ходе визита он проведет ряд встреч с представителями властей», — говорится в сообщении.

Известно, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров просил коллег из Италии и Норвегии предоставить Киеву системы ПВО и ракеты к ним. А с Гуидо Крозетто отдельно обсудил их совместное производство.

Ранее сообщалось, что Кир Стармер впервые на посту премьера Британии прибыл на Украину. Целью его визита стало подписание соглашения о «столетнем партнерстве» для укрепления сотрудничества в сфере обороны. Кроме того, Стармер собирается предложить гарантии безопасности со стороны Британии.