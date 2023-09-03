Министр обороны Резников отправлен в отставку
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Владимир Зеленский подписал указ об освобождении со своей должности главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Поясняя свое решение президент пояснил, что ведомство нуждается в обновлении.
Пустовать министерское кресло не будет. На место Резникова Зеленский предложил кандидатуру главы Укргосимущества Рустема Умерова. Теперь ее должна одобрить большинством голосов Верховная рада.
«Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — цитирует Зеленского УНИАН.
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