Министр обороны США ни разу не упомянул СССР, говоря о победе союзников во второй мировой войне
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Глава военного ведомства США Ллойд Остин побывал во Франции, где выступил с речью в честь 79-летия высадки союзных войск в Нормандии.
В числе тех, кто «спас мир», министр обороны назвал молодых людей из США, Британии, Австралии, Канады, Франции. При этом Ллойд ни разу не упомянул Советский Союз, вынесший основную тяжесть войны с нацистской Германией.
Зато глава Пентагона не преминул напомнить о поддержке украинского режима.
Западные союзники СССР во второй мировой войне открыли второй фронт 6 июня 1944 года, когда началась операция «Оверлорд». К этому моменту судьба гитлеровской Германии была уже фактически предрешена, благодаря победам Красной Армии.