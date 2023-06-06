Глава военного ведомства США Ллойд Остин побывал во Франции, где выступил с речью в честь 79-летия высадки союзных войск в Нормандии.

В числе тех, кто «спас мир», министр обороны назвал молодых людей из США, Британии, Австралии, Канады, Франции. При этом Ллойд ни разу не упомянул Советский Союз, вынесший основную тяжесть войны с нацистской Германией.

Зато глава Пентагона не преминул напомнить о поддержке украинского режима.

Западные союзники СССР во второй мировой войне открыли второй фронт 6 июня 1944 года, когда началась операция «Оверлорд». К этому моменту судьба гитлеровской Германии была уже фактически предрешена, благодаря победам Красной Армии.