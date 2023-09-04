Министр образования Великобритании извинилась за нецензурную брань в прямом эфире

Министр образования Великобритании Джиллиан Киган извинилась за свои высказывания в эфире телеканала ITV, когда она употребила «нестандартные выражения», пишет Reuters.

За несколько дней до начала нового учебного года были закрыты 104 школы, когда выяснилось, что в них используется старый и непрочный бетон. Проводится обследование еще 1500 учебных заведений.

Киган заявила, что она сделала больше, чем кто-либо, пытаясь решить эту проблему, но не получила благодарности.

«Кто-нибудь когда-нибудь говорил: знаете что, вы сделали чертовски хорошую работу, потому что все остальные сидели на заднице и ничего не делали?» – сказала министр телевизионщикам.

«Школьная проблема» усугубила впечатление об упадке общественных институтов в Великобритании, заключает агентство. Джиллиан Киган стала пятым министром образования в Великобритании за последние два года.