Министр сельского хозяйства США пообещала американцам процветание

Министр сельского зозяйства США Брук Роллинз заявила о том, что возникшая неопределенность в связи с введенными американской администрацией пошлин на импорт сменится процветанием.

Об этом пишет РИА Новости, уточняя, что Роллинз отметила тот факт, что в связи с введением пошлин возникла неопределенность, которая, как и было задумано администрацией Дональда Трампа, в скором времени сменится процветанием.

Напомним, что Дональд Трамп ввел «взаимные пошлины» на импорт из других стран, и минимальная их ставка составляет 10%. Также по указанию президента США вводятся пошлины и на импорт автомобилей в размере 25%.