Министр внутренних дел Польши заявил о готовности Европы изолировать Беларусь

Мариуш Каминьский рассказал, что Польша находится в постоянном контакте с Литвой и Латвией, так как страны имеют общую границу с Беларусью. Все три европейских государства, по мнению политика, находятся под угрозой провокаций со стороны соседа. Он отметил, что для этой проблемы есть решение в виде изоляции Беларуси, которое поддержат страны ЕС и НАТО.

Представитель Польши не исключил, что именно такое решение станет подходящим для сложившейся ситуации. Он также подчеркнул, что любая провокация на границе европейских государств приведет к ответной реакции со стороны Запада.