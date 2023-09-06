Министр здравоохранения РФ вручил награды врачам Подмосковья
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках четвертого Съезда детских врачей Подмосковья вручил медикам из региона почетные награды за высокие достижения в работе.
«Я искренне желаю каждому из вас получить новые знания, удовольствие, обменяться мнениями. Профессиональный драйв в получении новых знаний у нас с вами всегда существует. В нашей специальности, наверное, это такая особая статья. (...) Спасибо вам большое», – обратился министр к врачам.
В ходе мероприятия Мурашко вручил нагрудные знаки за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство, а также высокие личные достижения в работе.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что всех работников скорой медпомощи региона застраховали.