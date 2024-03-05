Минюст: американец обвинен в раскрытии тайн США на платформе для знакомств

Сообщается, что уроженец Небраски, 63-летний Дэвид Франклин Слейтер был гражданским служащим. Недавно, 2 марта он был арестован по обвинению в раскрытии информации, находившейся под грифом «совершенно секретно». Уточняется, что Слейтер был прикомандирован к силам стратегического командования американских ВС на авиабазе Оффат, где и получил доступ к данным.

Власти предполагают, что военный умышленно передавал данные при помощи иностранной платформы неуполномоченному лицу. Утверждается также, что Слейтер посещал закрытые брифинги STRATCOM по конфликту на территории Украины, информацию с которых он также передавал.

Сегодня, 5 марта Слейтеру предстоит предстать перед окружным судом в Небраске. Если военный будет признан виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до $250 тысяч по каждому пункту обвинений.