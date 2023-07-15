Минюст Грузии: польский врач пытался без спроса в обуви вынести из клиники анализы Саакашвили

Один из проводящих обследование состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили в клинике Тбилиси врачей из Польши оказался засланным казачком. По словам министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, медик предпринял неудачную попытку незаконно вынести в обуви образец анализа политика.

Он отметил, что по требованию членов семьи Саакашвили в Грузию накануне прилетели два специалиста из Польши, чтобы провести осмотр грузинского сидельца. И один из медиков вызвал подозрение грузинских спецслужб.

«В ходе визита со стороны одного из врачей произошел непонятный инцидент. В частности, польский врач пытался тайно вынести образец анализа заключенного Михаила Саакашвили, спрятав его в обуви», - заявил министр на брифинге в пятницу вечером.

Брегадзе призвал всех воздерживаться от провокационных и противоправных действий, отметив, что в инциденте могло быть замешано посольство Польши в Тбилиси.