Минюст обвинил «Фонд Ройзмана» в нецелевом использовании средств

Министерство юстиции по Свердловской области обратилось в суд с иском о ликвидации екатеринбургского «Фонда Ройзмана»*, о чем свидетельствуют судебные материалы, сообщило РИА Новости.

Основанием для иска стало выявление нарушений в работе организации в ходе проверки. В качестве ответчика выступает благотворительный фонд «Фонд Ройзмана», интересы которого в суде представляет генеральный директор Светлана Косолапова.

Согласно результатам проверки, юридический адрес фонда, указанный в ЕГРЮЛ, не соответствует фактическому местоположению. Кроме того, из 22 заявленных в уставе направлений деятельности, фонд фактически занимался только пятью. Выявлены факты нецелевого использования собранных средств.

В частности, отмечается, что «Фонд Ройзмана» привлек свыше 222 млн руб. на лечение двух детей со спинальной мышечной атрофией, однако эти средства не были использованы по назначению и остались в распоряжении организации.

Ранее сообщалось, что Сергей Жуков попросил суд о запрете требовать блокировки фильма «Руки Вверх».

*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента на территории Российской Федерации.