Лидер коллектива «Руки Вверх» попросил суд запретить требования о блокировке фильма про группу

Певец Сергей Жуков, участник группы «Руки Вверх», обратился в суд с просьбой официально запретить требовать запрета фильма об этом музыкальном коллективе, сообщило РИА Новости.

Две компании, ООО «Издательство «Джем» и ООО «Компания Топ7», требуют от Роскомнадзора запретить прокат фильма, который рассказывает о творчестве группы «Руки Вверх». По их утверждению, они являются совладельцами фонограмм песен, которые звучат в фильме. В то же время артист Жуков заявляет, что все песни исполняются лично им, он специально сделал новые фонограммы для озвучивания ленты. Он обратился в Арбитражный суд и попросил его запретить этим организациям требовать блокировки фильма.

«Жуков просит пресечь действия издательства «Джем» и «Компании Топ7» по блокировкам фильма на интернет-площадках и в онлайн-кинотеатрах», — указали журналистам.

Данное ходатайство пока остается открытым, решение по нему еще не вынесено.

Ранее стало известно о планах музыканта Макаревича* перезапустить программу «Смак». Он нашел бизнес-партнера, который профинансирует съемки этого кулинарного шоу и выпуск его в эфир. Певец не стал уточнять, в какой именно стране все будет происходить.

*включен российским Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.