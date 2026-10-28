Минюст Подмосковья призвал НКО и религиозные организации проверить актуальность уставов

Управление Минюста России по Московской области рекомендовало руководителям некоммерческих и религиозных организаций проверить актуальность своих учредительных документов.

Организациям необходимо убедиться, что их фактическая деятельность полностью совпадает с целями в уставе. Проверке подлежат: наименование (для религиозных общин обязательно указание вероисповедания), структура органов управления, порядок принятия решений и правила распоряжения имуществом при ликвидации.

Особое внимание на документы просят обратить организациям, чьи уставы были зарегистрированы в 2000-х годах и с тех пор не пересматривались. Отдельно выделены местные религиозные организации евангельских христиан-баптистов и адвентистов седьмого дня.

При обнаружении несоответствий необходимо сопоставить устав с действующими законами, утвердить изменения на уполномоченном органе управления организации и направить документы на государственную регистрацию в Минюст.