Минюст попросил суд прекратить деятельность «Международной лиги трезвости»

Министерство юстиции Российской Федерации подало иск в Тушинский районный суд Москвы против Союза общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья». Ведомство требует остановить деятельность данной организации и удалить ее из реестра некоммерческих организаций.

Согласно информации, по делу о Международной лиге трезвости и здоровья назначено предварительное слушание на 11 ноября. После ее проведения суд определит дату основного слушания и вынесет итоговое решение. Причиной иска стало отсутствие отчетности со стороны организации на протяжении нескольких лет, а также несоответствие на «внесудебные меры».

Союз общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья» был основан в 1999 году. Президентом организации является Александр Бодров. Организация занимается изданием книг и газет и оказывает медицинские услуги.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ предложил увеличить штрафы по 36 экономическим статьям. Данный проект уже получил согласие от Министерства экономического развития.