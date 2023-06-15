Минюст РФ намерен и дальше развивать закон об иностранных агентах из-за давления с Запада

Согласно опубликованному докладу, Роскомнадзором за один год был наложен штраф суммой более 200 миллионов рублей по отношению к иноагентам, о чем сообщает «Газета.ру»

В своих социальных сетях комиссия Государственной Думы, занимающаяся расследованиями внешнего вмешательства, опубликовала доклад российского Министерства юстиции. В нем говорится о том, что давление со стороны западных стран поставило цель продолжить развитие закона об иноагентах.

Однако в докладе не приводятся конкретные шаги касательно действий для развития законодательства. Но сам факт вступления в силу нового закона об иностранных агентах позволяет лучше осуществлять контроль над их действиями. С помощью него получается ограничивать попытки деструктивного влияния на политическую и общественную сторону Российской Федерации.