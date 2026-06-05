Минюст РФ внес в реестр иноагентов журналиста Маглова и еще троих человек

Министерство юстиции Российской Федерации пополнило перечень физических лиц, подпадающих под статус иностранных агентов. Согласно обновленным данным на официальном портале ведомства, в реестр включены четыре новых лица, среди которых журналисты и режиссер.

По состоянию на май 2026 года количество позиций в консолидированном перечне превысило 1200.

Кто вошел в список

В перечень иностранных агентов внесены: журналист Михаил Маглов* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), известный по сотрудничеству с изданием «Проект»; бывший сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано Минюстом РФ иностранным агентом) Станислав Андрейчук*; журналист Виталий Солдатских* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), а также режиссер Татьяна Фролова* (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.