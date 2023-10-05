Минюст сообщил о значительном сокращении числа заключенных в колониях

В российских исправительных учреждениях в настоящее время содержатся 266 тысяч осужденных. Это в 2,5 раза меньше, чем десять лет назад, – тогда в колониях отбывали срок около 700 тысяч человек. Такие данные привел замминистра юстиции Всеволод Вуколов на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

По данным ФСИН, на 1 января 2023 года в колониях находилось 433 тысячи заключенных.

Вуколов отметил эффективность работы исправительных центров. За последнее время через эту структуру прошло 50 тысяч человек, а в настоящее время там находятся 30 тысяч. Это вид наказания, который предполагает принудительные работы без лишения свободы.

С 1 января 2024 года вступит в силу новый закон о пробации. Минюст планирует выпустить приказы к нему, которые обеспечат трудоустройство бывшим заключенным.