Минюст: в украинских тюрьмах жестоко пытали заключенных

На Украине сообщают о том, что в колониях страны зафиксированы случаи пыток и избиения в тюрьмах. Но не все так просто. Подробности истории приводит РИА Новости в среду, 29 мая.

Местные издания уточняют, что в сети появились видео издевательств, насилия, избиений заключенных в Божковской колонии, что расположена в Полтавской области, а украинское ГБР в среду также сообщило и о том, что в нескольких регионах страны была разоблачена система пыток заключенных. Среди тех, кому предъявили обвинения, есть и четыре сотрудника Божковской ИК №16.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, видео, которое появилось в сети, якобы старое и относится аж к 2022 году, и все руководство колонии было уволено еще в июне 2024 года. А новость среды и стала результатом расследования.