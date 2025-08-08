Минюст включил в список иноагентов актрису Мысину и финансиста Мовчана

Актриса Оксана Мысина* и финансист Андрей Мовчан* были внесены в реестр иностранных агентов Министерства юстиции РФ. Такие данные появились на сайте этого ведомства.

По мнению правоохранителей, Мысина и Мовчан распространяли недостоверную информацию о тех решениях, которые принимают российские органы власти. Они также пытались создавать негативный образ российских вооруженных сил. По этой причине их внесли в реестр иноагентов.

Помимо этого, в список внесены блогер Андрей Сивенок*, политолог Михаил Долиев*, а также проект «Продолжение следует»*.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе во втором и третьем чтениях была принята инициатива, согласно которой вводятся новые основания для признания иноагентом. теперь в список иностранных агентов можно попасть за содействие иностранных структурам, действующим против интересов РФ, а также вовлечение в незаконную деятельность или же ее финансирование.

*внесены в список иноагентов