В России увеличили перечень оснований для признания иностранным агентом

В Государственной думе во втором и третьем чтениях была принята инициатива, согласно которой вводятся новые основания для признания иноагентом. Об этом сообщил «Ъ».

Уточняется, что теперь в список иностранных агентов можно попасть за содействие иностранных структурам, действующим против интересов РФ, а также вовлечение в незаконную деятельность или же ее финансирование. Кроме того, иноагентами будут становиться лица, вовлекающие людей, в том числе не достигших 18 лет, в сбор военно-технических данных, которые при получении иностранцами могут быть применены против безопасности РФ.

Ранее стало известно о том, что покинувший Россию писатель Дмитрий Быков* рассчитывает вернуться на родину.

*физическое лицо, признанное в России иностранным агентом