Минюст внес в список иноагентов четыре телеграм-канала

Также в иноагентский список включена заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Рената Давлетгильдеева*.

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов Марию Певчих** и Киру Ярмыш**. Они были соратницами оппозиционера Алексея Навального**, который 16 февраля скончался в колонии «Полярный волк»

* признаны в России иноагентами

** внесены в список иноагентов, террористов и экстремистов