Минюст внес в список иноагентов четыре телеграм-канала
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Минюст внес в реестр иноагентов телеграм-каналы «BRIEF Важное»*, BRIEF*, «Незыгарь»*, «Сирена»*, говорится в сообщении ведомства.
Также в иноагентский список включена заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Рената Давлетгильдеева*.
Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов Марию Певчих** и Киру Ярмыш**. Они были соратницами оппозиционера Алексея Навального**, который 16 февраля скончался в колонии «Полярный волк»
* признаны в России иноагентами
** внесены в список иноагентов, террористов и экстремистов