Российские военные продолжают успешное наступление на достаточно новых для себя горловском и дзержинском направлениях. Как сообщили в Минобороны РФ, напор ВС РФ настолько мощный, что украинским боевикам, не ожидавшим продвижения россиян тут, приходится уносить ноги, чтобы спасти свои жизни.

По информации российского оборонного ведомства, группировка «Центр» освободила населенный пункт Шумы в Донецкой народной республике. Отмечается,что это существенно облегчит Армии России продвижение на Торецк (Дзержинск) и Константиновку со стороны Горловки.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики», — уточнили в военном ведомстве.

Также бойцы «Центр», как добавили в Минобороны, существенно укрепили свое тактическое положение в районе населенных пунктов Сокол, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР, поразив формирования сразу двух так называемых элитных украинских бригад.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.