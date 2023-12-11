Минобороны и ФСБ дали добро на проведение президентских выборов в новых регионах

Центральная избирательная комиссия провела консультации по вопросу о возможности проведения выборов в новых регионах, на территории которых введено военное положение.

В консультациях принимали участие представители Министерства обороны, ФСБ и администраций ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Все стороны сошлись в том, что проведение выборов на этих территориях возможно.

Голосование на президентских выборах в РФ будет проводиться в течение трех дней – с 15 по 17 марта 2008 года.

Действующий президент России Владимир Путин заявил о готовности баллотироваться на новый срок. Он сделал это в время вручения наград героям СВО в Кремле.