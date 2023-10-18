Минобороны и Минюст Украины сняли свои возражения по регистрации однополых браков
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Министерство обороны и министерство юстиции Украины согласились поддержать легализацию однополых браков. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Инна Совсун, автор соответствующего законопроекта.
Именно эти ведомства тормозили утверждение законопроекта в парламенте, уточнила Совсун.
Ранее Владимир Зеленский поручил правительству проработать вопрос о регистрации ЛГБТ-браков.
После внесения поправок Рада рассмотрит законопроект во втором чтении.