Минобороны ограничило судоходство по Керченскому проливу и полеты над ним

Как приводится на сайте Министерства обороны России в разделе для мореплавателей, движение в Керченском проливе всех подводных и надводных судов, а также полеты любых средств авиации временно ограничены.

Ограничение движения в указанной акватории касается также каботажного и транзитного водного транспорта в светлое время суток по всем фарватерам Керченского пролива.

«Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе, ограниченном береговой чертой», — говорится в сообщении.

При этом исключение составляют любые суда силовых структур и Военно-морского флота РФ, уточнили в Минобороны.