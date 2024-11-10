Минобороны: пять человек ранены при атаке дронов ВСУ в подмосковном Раменском

Не менее пяти человек получили ранения в ходе утренней атаки вражеских беспилотников на Раменский район Московской области, проинформировали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Напомним, рано утром в воскресенье, 10 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в подмосковных городских округах Домодедово, Раменское и Коломна были выявлены и сбиты в небе летевшие атаковать столицу вражеские дроны. Всего было сбито более 30 БПЛА.

«В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и пострадало пять человек, которые получили ранения», — сообщили в Минобороны.

В Минобороны указали, что в Раменском районе, по сути, разыгрался самый настоящий воздушный бой, в ходе которого были уничтожены 34 дрона. В оборонном ведомстве подчеркнули, что главной целью ВСУ было нанесение значительного ущерба именно гражданским объектам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о пострадавшей в результате атаки украинских дронов 52-летней женщине, которая попала в реанимацию.