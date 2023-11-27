Минобороны подтвердило атаку вражеского дрона на Рязанскую область

Фото: [ Также в ряде СМИ появилась информация, что ВСУ при помощи БПЛА пытались поразить авиабазу Дягилево или вывести из строя нефтеперерабатывающий завод. ]

Ранее сообщалось, что поздно вечером в понедельник, 27 ноября, украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был ликвидирован в небе силами ПВО в Рязанской области.

По информации Минобороны РФ, враг предпринял попытку вывести из строя один из инфраструктурных объектов на территории Рязанской области. В ходе ликвидации обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

«Сегодня около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», - сообщили в оборонном ведомстве.

Также в ряде СМИ появилась информация, что ВСУ при помощи БПЛА пытались поразить авиабазу Дягилево или вывести из строя нефтеперерабатывающий завод.