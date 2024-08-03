Минобороны показало кадры ликвидации российским «Бук-М3» американской ATACMS
Фото: [соцсети]
Российскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) «Бук-М3» хватило несколько секунд, чтобы перехватить и ликвидировать ракету американского производства, выпущенную украинскими боевиками.
На опубликованных оборонным ведомством кадрах видно, как ЗРК наводится на целл, а после черед пару секунд сбивает вражеский снаряд в небе.
Где именно происходит представленное Минобороны событие, не уточняется.
Ранее мы писали, что полиция оцепила проспект Генерала Острякова в Севастополе из-за упавшей ракеты ATACMS.
Напомним, ВСУ в ночь на пятницу, 2 августа, атаковали жилые районы Севастополя, расположенные на мысе Фиолент. В работу сразу включилась ПВО.