Минобороны показало кадры ликвидации российским «Бук-М3» американской ATACMS

Российскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) «Бук-М3» хватило несколько секунд, чтобы перехватить и ликвидировать ракету американского производства, выпущенную украинскими боевиками.

На опубликованных оборонным ведомством кадрах видно, как ЗРК наводится на целл, а после черед пару секунд сбивает вражеский снаряд в небе.

Где именно происходит представленное Минобороны событие, не уточняется.

Ранее мы писали, что полиция оцепила проспект Генерала Острякова в Севастополе из-за упавшей ракеты ATACMS.

Напомним, ВСУ в ночь на пятницу, 2 августа, атаковали жилые районы Севастополя, расположенные на мысе Фиолент. В работу сразу включилась ПВО.