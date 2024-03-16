Минобороны показало видео ликвидации террористов ВСУ при нападении на Козинку под Белгородом

Министерство обороны России выложило в своем аккаунте в соцсетях ролик, на котором при помощи дрона запечатлены подробности недавней атаки вражеской ДРГ на населенный пункт Козинка в Белгородской области.

Село находится буквально в паре сотен метров от границы с Украиной. Как видно на кадрах, сначала украинские боевики преодолевают широкий ров и насыпь приграничной полосы. Затем показано, диверсанты уже идут по Козинке и заходят в один из частных домов.

Фото: [ скриншот с видео ]

После кадры ликвидации террористов ракетными ударами ВС РФ с воздуха. Видно, что украинцы пытаются спастись, рассредоточившись по поселку. Однако им этого сделать не удается и они все (группа примерно до сотни человек) погибают.

Напомним, накануне выборов президента России ВСУ активизировали террористические атаки. Однако прорваться на территорию России боевикам не удалось. Теперь на Украине ожидают ответного удара: местные СМИ сообщают об эвакуации населения в Сумской области.