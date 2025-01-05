Общие потери украинских войск в Курской области с начала вторжения противника 6 августа прошлого года превысили 49 тыс. военнослужащих. Об этом в сводке проинформировали в пресс-службе Минобороны России.

В ходе боёв на курском направлении противник понёс значительные потери в технике: было уничтожено 273 танка, 209 боевых машин пехоты, 153 БТР, 1461 боевая бронированная машина (ББМ), 1407 автомобилей и 340 орудий артиллерии.

«За время боевых действий на курском направлении противник потерял свышe 49 010 военнослужащих. Уничтожены 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числe 13 HIMARS и 6 MLRS», — сказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Кроме того, были уничтожены 16 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов, 8 транспортно-заряжающих машин, 88 станций радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и 4 радиолокационные станции противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ подчеркнули, что операция по уничтожению украинских бандформирований на территории курского приграничья продолжается.