Они пытались активно воздействовать на этот процесс, стараясь вываливать со своих страниц исключительно негативную информацию о российской армии.

Представители военного ведомства заявили, что весь весенний призыв в этом году проводился при активнейшем противодействии зарубежной прессы.

«В условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий призыва», - так они охарактеризовали те реалии, в которых пришлось работать военкоматам.

Эти слова привели РИА Новости. Несмотря на противодействие, сотрудники военкоматов сумели выполнить важную государственную задачу. Они провели призыв на службу, несмотря на всю дискредитацию Вооруженных сил РФ.