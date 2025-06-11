Минобороны РФ хочет взыскать с «Туполева» почти 930 млн руб.
Минобороны РФ хочет отсудить у «Туполева» почти миллиард рублей
Фото: [flickr.com]
Минобороны РФ подало иск в суд с требованием взыскать с АО «Туполев» почти 930 млн руб. Это следует из данных Арбитражного суда Москвы, сообщает ТАСС.
«Туполев» — отечественное предприятие, занимающееся проектированием, производством и тестированием авиационной техники. Также компания активно внедряет инновационные технологии, обеспечивает эксплуатацию и техобслуживание самолетов.
Предприятие было основано в 1922 году. Его штат насчитывает 12 тыс. сотрудников.
Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации в стране. Документ устраняет нормативные барьеры с целью обеспечить «доминирование» американских компаний в указанной сфере.