Минобороны РФ хочет взыскать с «Туполева» почти 930 млн руб.

Минобороны РФ подало иск в суд с требованием взыскать с АО «Туполев» почти 930 млн руб. Это следует из данных Арбитражного суда Москвы, сообщает ТАСС.

«Туполев» — отечественное предприятие, занимающееся проектированием, производством и тестированием авиационной техники. Также компания активно внедряет инновационные технологии, обеспечивает эксплуатацию и техобслуживание самолетов.

Предприятие было основано в 1922 году. Его штат насчитывает 12 тыс. сотрудников.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации в стране. Документ устраняет нормативные барьеры с целью обеспечить «доминирование» американских компаний в указанной сфере.