США займутся развитием сверхзвуковой авиации

6 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации в стране. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Документ устраняет нормативные барьеры с целью обеспечить "доминирование" американских компаний в указанной сфере.

Из документа следует, что руководитель Федерального управления гражданской авиации (FAA) отменить запрет на сверхзвуковые полеты и утвердить временный стандарт сертификации на основе шума.

Также будет установлен стандарт сертификации по шуму сверхзвуковых самолетов. Отмечается, что он не должен мешать гражданам и быть технологически реализуем.

Ранее сообщалось о том, что успехи России в производстве боеприпасов ошеломили страны НАТО.