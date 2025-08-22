Минобороны РФ: над тремя регионами сбито 5 беспилотников за утро пятницы
Силами ПВО сбито 5 БПЛА над Белгородской, Рязанской и Липецкой областями
Фото: [flickr.com]
Российские системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над тремя областями. Воздушные цели были нейтрализованы в течение утренних часов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, опубликованным в пятницу, 22 августа, в 12:57 по московскому времени, российские системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников за утренние часы. Воздушные цели были сбиты с 8:30 до 12:00.
Три дрона нейтрализовано над территорией Белгородской области. Еще по одному беспилотнику сбили в небе над Рязанской и Липецкой областями. Все воздушные цели относились к самолетному типу.
