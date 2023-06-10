Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения западной техники Украинцев
Фото: [unsplash.com]
Министерство обороны РФ опубликовало видео в социальных сетях, на котором разведывательно-ударные вертолеты уничтожают бронетехнику Вооруженных сил Украины, поставляемую с Запада.
Как сообщает RT, вертолетами были нанесены повреждения с помощью управляемых ракет. Бронированные машины чуть было не рассредоточились, но потерпели удар и оказались так же серьезно повреждены, что отмечено в социальных сетях Министерства обороны Российской Федерации.
Ранее объявлено, что в течение дня Вооруженным силам России удалось уничтожить около 300 бойцов ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Кроме того, два украинских самолета сбиты в зоне проведения специальной военной операции вместе с двумя крылатыми ракетами.